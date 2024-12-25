В Харькове на частном дворе найдена неразорвавшаяся российская ракета Х-59
Киев • УНН
На территории частного двора в Харькове обнаружили неразорвавшуюся вражескую ракету Х-59. Пострадавших в результате падения нет, взрывотехники работают над обезвреживанием снаряда.
В Харькове на территории частного двора обнаружили российскую ракету Х-59. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в среду, передает УНН.
Детали.
В Харькове обнаружили вражескую ракету Х-59, которая, к счастью, не взорвалась. Снаряд упал на территорию частного двора. Пострадавших нет
Как указал Синегубов, в настоящее время взрывотехники работают над обезвреживанием ракеты.
Ранее
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские войска сегодня ударили 12 ракетами по Харькову. Целями были котельные, ТЭЦ и объекты энергетики. В настоящее время значительная часть города без тепла.
Дополнение
Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.
Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.