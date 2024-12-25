В Харькове на частном дворе найдена неразорвавшаяся российская ракета Х-59

В Харькове на территории частного двора обнаружили российскую ракету Х-59. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в среду, передает УНН.

Детали.

В Харькове обнаружили вражескую ракету Х-59, которая, к счастью, не взорвалась. Снаряд упал на территорию частного двора. Пострадавших нет - написал Синегубов.

Как указал Синегубов, в настоящее время взрывотехники работают над обезвреживанием ракеты.

Ранее

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские войска сегодня ударили 12 ракетами по Харькову. Целями были котельные, ТЭЦ и объекты энергетики. В настоящее время значительная часть города без тепла.

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Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.