В Казахстане в День независимости задержали десятки людей

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 54132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105137 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138597 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143037 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137491 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 172506 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116121 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 110302 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132489 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Казахстане в День независимости задержали десятки людей

В Казахстане в День независимости задержали десятки людей

Киев  •  УНН

 • 13393 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На митингах в Казахстане в День независимости страны в понедельник, 16 декабря, правоохранители задержали десятки человек. В Нур-Султане арестованы около 50-60 человек, а в Алматы — не менее 40, сообщает казахстанский портал “Vласть”. Несогласованные акции были посвящены выступлениям молодежи в Алматы в 1986 году, которые получили название Желтоксан, и жертвам беспорядков в Жанаозене в 2011 году. Об этом пишет DW, передает УНН.

В столице акция памяти жертв Желтоксан и Жанаозена началась на проспекте Республики. В ней приняли участие около сотни человек. Полиция начала задержания митингующих, когда они отправились шествием по проспекту.

В Алматы митинг состоялся на площади Республики, на нем выступил оппозиционный политик Жанболат Мамай, который призвал объявить 16 и 17 декабря днем национального траура и днем единства. На акцию собралось более сотни человек. Они также отправились маршем по городу, во время которого и начались задержания.

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16 декабря в Казахстане отмечают День независимости страны. С этой датой также связаны еще два события из ее истории. Так, в декабре 1986 года на площади Республики в Алматы тысячи молодых людей выступили против назначения первым секретарем ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина вместо отправленного на пенсию Динмухамеда Кунаева. Во время протестов, продолжавшихся три дня, погибли несколько человек, сотни участников подверглись политическим репрессиям.

16 декабря 2011 года в городе Жанаозен забастовка нефтяников, которая длилась семь месяцев, переросла в беспорядки. В результате столкновений с полицией только за официальным данным погибли более десяти человек, еще более 50 получили ранения.

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