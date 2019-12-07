У Казахстані через слова президента про Крим запустили у соцмережах флешмоб з вибаченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Instagram і Twitter запустили флешмоб під хештегом #вибачтезанього через висловлювання президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва про окупацію Криму, передає УНН.
Користувачі публікують фото плаката з головою осла, з яким напередодні вийшов на пікет казахстанський художник Асхат Ахмедьяров, щоб попросити вибачення у народу України.
Як раніше писав УНН, президент Казахстану не називає те, що сталося в Криму, анексією.
В той же день у МЗС пообіцяли відповідні демарші казахстанській стороні через згадані заяви.
Нагадаємо, у МЗС викликали посла Казахстану після заяв Токаєва про Крим.
Приєднуюся до Челлендж # вібачтезанього
Я - громадянка Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність України і вважаю Крим тимчасово окупованій Росією територією України.
@zelenskiy_official @ 1plus1_ua
@askhatakhmediyarov
@aydossadykov @navalny pic.twitter.com/U3G8vumjWj
Приєднуюся до Челлендж # вібачтезанього
Я - громадянка Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність України і вважаю Крим тимчасово окупованій Росією територією України.
@zelenskiy_official @ 1plus1_ua @navalny @ zeteam2019
@dw_deutschewelle #ukraine pic.twitter.com/fVjsiFMeX6
Приєднуюся до Челлендж # вібачтезанього
Я - громадянин Казахстану, і мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність України і вважаю Крим тимчасово окупованій Росією територією України.
@zelenskiy_official pic.twitter.com/ERxJEf7Gt0
Я, ГРОМАДЯНИН КАЗАХСТАНУ, солідарний з УКРАЇНОЮ ТА ВИЗНАЮ анексії Криму!
Росія нахабним чином анексувала Крим, влаштувала військові дії на території України! # вібачтезанього @ 1plus1_ua
@zelenskiy_official @ zeteam2019 @penshark @ccl_ua @dkaleniuk @avalaina @MarichkaPadalko pic.twitter.com/IPkCy8sSHK
# вібачтезанього Я - громадянка Казахстану. Я висловлюю солідарність України і визнаю анексію Криму. @zelenskiy_official @ 1plus1_ua @askhatakhmediyarov @aydossadykov @navalny @ zeteam2019 @dw_deutschewelle # Україна