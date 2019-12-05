До МЗС викликали посла Казахстану після заяв Токаєва про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії веб-сторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle. За результатами зустрічі, обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці”, — йдеться в повідомленні.
У МЗС також зазначили, що під час зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо актуального стану та перспектив двосторонніх відносин і взаємодії в міжнародних організаціях.
Нагадаємо, напередодні з’явилась інформація про слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо того, що уряд Казахстану не називає те, що сталося в Криму, анексією.
Пізніше того ж дня у МЗС пообіцяли відповідні демарші казахстанській стороні через згадані заяви.