У МЗС пообіцяли демарші Казахстану через слова про "не" анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України глибоко стурбовані повідомленнями про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією та обіцяють відповідні демарші казахстанській стороні. Про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко, оприлюдненому міністерством, передає УНН.
"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією", - наголосила речниця.
З її слів, Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан.
"Слова Президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - наголосила дипломат.
У міністерстві зауважили - особливо прикро, що такі слова прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ.
"Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші", - підкреслили в МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні з’явилась інформація про слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо того, що уряд Казахстану не називає те, що сталося в Криму, анексією.