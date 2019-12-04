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У МЗС пообіцяли демарші Казахстану через слова про "не" анексію Криму

У МЗС пообіцяли демарші Казахстану через слова про "не" анексію Криму

Київ • УНН

 • 16991 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України глибоко стурбовані повідомленнями про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією та обіцяють відповідні демарші казахстанській стороні. Про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко, оприлюдненому міністерством, передає УНН.

"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією", - наголосила речниця.

З її слів, Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан.

"Слова Президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - наголосила дипломат.

У міністерстві зауважили - особливо прикро, що такі слова прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ.

"Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні з’явилась інформація про слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо того, що уряд Казахстану не називає те, що сталося в Криму, анексією.

Українські Національні Новини

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