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Президент Казахстану: ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією

Президент Казахстану: ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією

Київ • УНН

 • 12626 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд Казахстану не називає те, що сталося в Криму, анексією. Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, відповідаючи на питання журналіста — чи злякала республіку ситуація в Україні, передає УНН з посиланням на DW.

“По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія — це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки у нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. З самого початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва”, — розповів президент.

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Він також зазначив, що мінські переговори були розпочаті, по суті, з ініціативи Нурсултана Назарбаєва. Він тоді запропонував Астану, але в силу логістики і віддаленості від Європи було прийнято рішення проводити ці переговори в Мінську.

“На сьогоднішній день мінські угоди, по суті, є єдиним правовим документом, який може привести, в кінцевому рахунку, до врегулювання так званого українського конфлікту”, — додав Токаєв.

Нагадаємо, Казахстан не надсилав офіційних запрошень Путіну і Зеленському про переговори.

Раніше повідомлялося, що перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч Президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна тет-а-тет в Казахстані.

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