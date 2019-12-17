В Казахстані у День незалежності затримали десятки людей

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На мітингах в Казахстані в День незалежності країни у понеділок, 16 грудня, правоохоронці затримали десятки осіб. У Нур-Султані арештовано близько 50-60 людей, а в Алмати — не менше 40, повідомляє казахстанський портал “Vласть”. Неузгоджені акції були присвячені виступам молоді в Алмати в 1986 році, які отримали назву Желтоксан, і жертвам заворушень в Жанаозені у 2011 році. Про це пише DW, передає УНН.