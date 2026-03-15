В Казахстане проходит референдум по новой конституции
Киев • УНН
Казахстан голосует за изменения в конституцию по усилению полномочий президента. Реформа позволит Токаеву назначать правительство и объединить палаты парламента.
В Казахстане проходит референдум по новой конституции, которая может существенно усилить полномочия президента Касым-Жомарта Токаева. Граждане страны голосуют за изменения в основной закон, инициированные главой государства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Предложенная реформа предусматривает объединение двух палат парламента в одну, а также расширяет полномочия президента в формировании власти. В частности, глава государства сможет назначать чиновников и восстанавливать должность вице-президента.
Возможные политические последствия
Официально власти объясняют реформу необходимостью быстрее принимать решения в условиях глобальных изменений. В то же время аналитики предполагают, что новая конституция может создать возможность для Токаева оставаться у власти после завершения нынешнего срока.
Сейчас президент ограничен одним семилетним сроком до 2029 года. Однако эксперты не исключают, что принятие новой конституции позволит пересмотреть эти ограничения и открыть путь для его повторного выдвижения.
