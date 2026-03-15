Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лев XIV
Олександр Сирський
То Лам
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Європа
У Казахстані проходить референдум щодо нової конституції

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

Казахстан голосує за зміни до конституції щодо посилення повноважень президента. Реформа дозволить Токаєву призначати уряд та об'єднати палати парламенту.

У Казахстані відбувається референдум щодо нової конституції, яка може суттєво посилити повноваження президента Касима-Жомарта Токаєва. Громадяни країни голосують за зміни до основного закону, ініційовані главою держави. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Запропонована реформа передбачає об’єднання двох палат парламенту в одну, а також розширює повноваження президента у формуванні влади. Зокрема, глава держави зможе призначати урядовців і відновлювати посаду віцепрезидента.

Можливі політичні наслідки

Офіційно влада пояснює реформу необхідністю швидше ухвалювати рішення в умовах глобальних змін. Водночас аналітики припускають, що нова конституція може створити можливість для Токаєва залишатися при владі після завершення нинішнього терміну.

Наразі президент обмежений одним семирічним терміном до 2029 року. Однак експерти не виключають, що ухвалення нової конституції дозволить переглянути ці обмеження і відкрити шлях для його повторного висування.

Казахстан перекриває росіянам шляхи відмивання коштів через свої банки - ЦПД30.01.26, 15:11 • 4132 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ассошіейтед Прес
Казахстан