Казахстан перекриває росіянам шляхи відмивання коштів через свої банки - ЦПД

Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

У Центрі зауважили, що президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про відмивання приблизно $14 млрд із "сусідньої країни" через один з банків Казахстану. І хоча Токаєв прямо росію не назвав, у рф добре зрозуміли, яку саме країну мав на увазі Глава Казахстану.

Це звинувачення прозвучало на тлі посилення обмежень для росіян, які масово використовують казахстанські банки для обходу санкцій та відмивання коштів. Віднедавна в Казахстані заборонили віддалено видавати ідентифікаційні номери нерезидентам, більшість з яких росіяни, запровадили обов’язкову біометрію, щомісячну ідентифікацію, встановили ліміти тощо - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Центрі наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Казахстан, не розриваючи формально союзницькі відносини з рф, системно працює над зменшенням російського впливу та економічної залежності від рф.

Попри всі заяви роспропаганди про зростання ролі рф у багатополярному світі, насправді через війну проти України кремль лише втрачає вплив на пострадянському просторі, резюмували у Центрі.

