Ексклюзив
13:54 • 268 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 4038 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 9870 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12894 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 19174 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 28004 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34165 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40834 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64212 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47759 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Казахстан перекриває росіянам шляхи відмивання коштів через свої банки - ЦПД

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Президент Казахстану Токаєв заявив про відмивання $14 млрд з "сусідньої країни" через казахстанський банк. Казахстан посилює обмеження для росіян, які використовують його банки для обходу санкцій.

Казахстан перекриває росіянам шляхи відмивання коштів через свої банки - ЦПД

Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

У Центрі зауважили, що президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про відмивання приблизно $14 млрд із "сусідньої країни" через один з банків Казахстану. І хоча Токаєв прямо росію не назвав, у рф добре зрозуміли, яку саме країну мав на увазі Глава Казахстану.

Це звинувачення прозвучало на тлі посилення обмежень для росіян, які масово використовують казахстанські банки для обходу санкцій та відмивання коштів. Віднедавна в Казахстані заборонили віддалено видавати ідентифікаційні номери нерезидентам, більшість з яких росіяни, запровадили обов’язкову біометрію, щомісячну ідентифікацію, встановили ліміти тощо 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

У Центрі наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Казахстан, не розриваючи формально союзницькі відносини з рф, системно працює над зменшенням російського впливу та економічної залежності від рф.

Попри всі заяви роспропаганди про зростання ролі рф у багатополярному світі, насправді через війну проти України кремль лише втрачає вплив на пострадянському просторі, резюмували у Центрі.

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Україною та росією - Токаєв24.09.25, 16:39 • 3183 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Україна
Казахстан