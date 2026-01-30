Казахстан перекрывает россиянам пути отмывания средств через свои банки - ЦПД
Киев • УНН
Президент Казахстана Токаев заявил об отмывании $14 млрд из "соседней страны" через казахстанский банк. Казахстан ужесточает ограничения для россиян, использующих его банки для обхода санкций.
Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции с помощью казахстанских банков, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
В Центре отметили, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отмывании примерно $14 млрд из "соседней страны" через один из банков Казахстана. И хотя Токаев прямо Россию не назвал, в рф хорошо поняли, какую именно страну имел в виду Глава Казахстана.
Это обвинение прозвучало на фоне усиления ограничений для россиян, массово использующих казахстанские банки для обхода санкций и отмывания средств. С недавних пор в Казахстане запретили удаленно выдавать идентификационные номера нерезидентам, большинство из которых россияне, ввели обязательную биометрию, ежемесячную идентификацию, установили лимиты и т.д.
Добавим
В Центре отмечают, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Казахстан, не разрывая формально союзнические отношения с рф, системно работает над уменьшением российского влияния и экономической зависимости от рф.
Несмотря на все заявления роспропаганды о росте роли рф в многополярном мире, на самом деле из-за войны против Украины Кремль лишь теряет влияние на постсоветском пространстве, резюмировали в Центре.
