В Карпатах травмировались двое туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ивано-Франковской области спасатели оказывали помощь туристам в горах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
"В субботу, 23 марта в 14:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Говерла травмировались 2 человек: жительница города Миргород Полтавской области 1939 года рождения и житель города Львов 1954 года рождения. В 17:30 спасатели сопроводили травмированных туристов ТК "Заросляк", где травмированную женщину передали медицинским работникам, а травмированный мужчина самостоятельно направился к месту жительства", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы.
Напомним, с начала года в горах спасены 290 туристов.