В Карпатах травмувалися двоє туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Івано-Франківській області рятувальники надавали допомогу туристам в горах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
"У суботу, 23 березня о 14:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла травмувалися 2 людей: жителька міста Миргород Полтавської області 1939 року народження та житель міста Львів 1954 року народження. О 17:30 рятувальники супроводили травмованих туристів до ТК "Заросляк", де травмовану жінку передали медичним працівникам, а травмований чоловік самостійно направився до місця проживання", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Карпатах знайшли заблукалих туристів з Одеси.
Нагадаємо, з початку року у горах врятовано 290 туристів.