Эксклюзив
16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
В Карпатах с начала года спасены 89 туристов, в том числе 10 детей

Киев • УНН

 838 просмотра

С начала 2026 года спасатели ГСЧС спасли 89 туристов, среди которых 10 детей, в Карпатах. Координация операций происходила с помощью дронов и кинологов.

В Карпатах с начала года спасены 89 туристов, в том числе 10 детей

С начала 2026 года в Карпатах спасатели ГСЧС спасли 89 туристов, среди которых 10 детей, координируя операции с использованием дронов и кинологов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Безопасность в горах – это не только работа спасателей и ответственность туристов, но и четкая стратегия, которую обеспечивает Отдел координации горных поисково-спасательных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение круглосуточно обеспечивает оперативное взаимодействие с координационными центрами в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях. Именно здесь согласовываются действия горных спасателей во время аварийно-спасательных и неотложных работ – в горах, лесах, пещерах и на туристических маршрутах. В случае необходимости для поиска людей привлекают кинологические расчеты и БпЛА.

Так, с начала 2026 года отделом скоординировано 84 происшествия в горной местности. В результате этих операций чрезвычайники спасли 89 туристов, среди них – 10 детей.

Помимо реагирования на чрезвычайные ситуации, спасатели ведут ежедневный учет туристических групп, фиксируют завершение походов и дают рекомендации по безопасному поведению в горах.

Подчеркиваем: в горной местности сейчас сохраняется значительная лавинная опасность. Призываем туристов быть максимально осторожными и ответственно планировать путешествия. Установите мобильное приложение "Спасение в горах" и соблюдайте основные правила похода в Карпаты. Путешествуйте ответственно и берегите себя

- добавили в ГСЧС.

03.03.26, 15:42

Ольга Розгон

Общество