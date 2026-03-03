В Карпатах с начала года спасены 89 туристов, в том числе 10 детей

С начала 2026 года в Карпатах спасатели ГСЧС спасли 89 туристов, среди которых 10 детей, координируя операции с использованием дронов и кинологов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Безопасность в горах – это не только работа спасателей и ответственность туристов, но и четкая стратегия, которую обеспечивает Отдел координации горных поисково-спасательных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины. - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение круглосуточно обеспечивает оперативное взаимодействие с координационными центрами в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях. Именно здесь согласовываются действия горных спасателей во время аварийно-спасательных и неотложных работ – в горах, лесах, пещерах и на туристических маршрутах. В случае необходимости для поиска людей привлекают кинологические расчеты и БпЛА.

Так, с начала 2026 года отделом скоординировано 84 происшествия в горной местности. В результате этих операций чрезвычайники спасли 89 туристов, среди них – 10 детей.

Помимо реагирования на чрезвычайные ситуации, спасатели ведут ежедневный учет туристических групп, фиксируют завершение походов и дают рекомендации по безопасному поведению в горах.

Подчеркиваем: в горной местности сейчас сохраняется значительная лавинная опасность. Призываем туристов быть максимально осторожными и ответственно планировать путешествия. Установите мобильное приложение "Спасение в горах" и соблюдайте основные правила похода в Карпаты. Путешествуйте ответственно и берегите себя - добавили в ГСЧС.

