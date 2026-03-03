$43.230.13
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
13:15 • 10622 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 17487 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
12:11 • 16145 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
11:55 • 16828 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 21259 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32686 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 104569 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 15:45 • 84890 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60881 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
У Карпатах від початку року врятовано 89 туристів, у тому числі 10 дітей

Київ • УНН

 • 280 перегляди

З початку 2026 року рятувальники ДСНС врятували 89 туристів, серед яких 10 дітей, у Карпатах. Координація операцій відбувалася за допомогою дронів та кінологів.

У Карпатах від початку року врятовано 89 туристів, у тому числі 10 дітей

Від початку 2026 року у Карпатах рятувальники ДСНС врятували 89 туристів, серед яких 10 дітей, координуючи операції з використанням дронів та кінологів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Безпека у горах - це не лише робота рятувальників та відповідальність туристів, а й чітка стратегія, яку забезпечує Відділ координації гірських пошуково-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділ цілодобово забезпечує оперативну взаємодію з координаційними центрами у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Саме тут узгоджуються дії гірських рятувальників під час аварійно-рятувальних та невідкладних робіт - у горах, лісах, печерах і на туристичних маршрутах. У разі необхідності для пошуку людей залучають кінологічні розрахунки та БпЛА.

Так, з початку 2026 року відділом скоординовано 84 події у гірській місцевості. В результаті цих операцій надзвичайники врятували 89 туристів, серед них - 10 дітей.

Окрім реагування на надзвичайні ситуації, рятувальники ведуть щоденний облік туристичних груп, фіксують завершення походів та надають рекомендації щодо безпечної поведінки в горах.

Наголошуємо: у гірській місцевості наразі зберігається значна лавинна небезпека. Закликаємо туристів бути максимально обережними та відповідально планувати мандрівки. Встановіть мобільний застосунок "Порятунок у горах" та дотримуйтеся основних правил походу в Карпати. Подорожуйте відповідально та бережіть себе

- додали в ДСНС.

В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло понад 900 людей - ДСНС03.03.26, 15:42 • 1758 переглядiв

Ольга Розгон

