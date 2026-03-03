У Карпатах від початку року врятовано 89 туристів, у тому числі 10 дітей

Від початку 2026 року у Карпатах рятувальники ДСНС врятували 89 туристів, серед яких 10 дітей, координуючи операції з використанням дронів та кінологів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Безпека у горах - це не лише робота рятувальників та відповідальність туристів, а й чітка стратегія, яку забезпечує Відділ координації гірських пошуково-рятувальних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України

Зазначається, що підрозділ цілодобово забезпечує оперативну взаємодію з координаційними центрами у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Саме тут узгоджуються дії гірських рятувальників під час аварійно-рятувальних та невідкладних робіт - у горах, лісах, печерах і на туристичних маршрутах. У разі необхідності для пошуку людей залучають кінологічні розрахунки та БпЛА.

Так, з початку 2026 року відділом скоординовано 84 події у гірській місцевості. В результаті цих операцій надзвичайники врятували 89 туристів, серед них - 10 дітей.

Окрім реагування на надзвичайні ситуації, рятувальники ведуть щоденний облік туристичних груп, фіксують завершення походів та надають рекомендації щодо безпечної поведінки в горах.

Наголошуємо: у гірській місцевості наразі зберігається значна лавинна небезпека. Закликаємо туристів бути максимально обережними та відповідально планувати мандрівки. Встановіть мобільний застосунок "Порятунок у горах" та дотримуйтеся основних правил походу в Карпати. Подорожуйте відповідально та бережіть себе