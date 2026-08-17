В Изюме после атак россиян пострадали пять человек и 15 домов

российские войска 16 и 17 августа нанесли удары по Изюму Харьковской области. В результате атак пострадали пять человек, сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

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16 августа около 21:30 российские военные атаковали Изюм. По предварительным данным, враг применил УМПБ-5Р — управляемую авиационную бомбу реактивного типа. Повреждено не менее 15 домов. Ранения получили три женщины и двое мужчин.

Следующий удар россияне нанесли около 04:00 17 августа. Предварительно, город атаковал беспилотник "Герань-3". Повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

По фактам российских атак прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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