В Ізюмі після атак росіян постраждало п'ятеро людей та 15 будинків
Київ • УНН
російські війська 16 та 17 серпня атакували Ізюм, застосувавши авіабомбу та безпілотник. Поранення отримали п'ятеро людей, пошкоджено щонайменше 15 будинків.
російські війська 16 та 17 серпня завдали ударів по Ізюму Харківської області. Унаслідок атак постраждали п’ятеро людей, повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
16 серпня близько 21:30 російські військові атакували Ізюм. За попередніми даними, ворог застосував УМПБ-5Р - керовану авіаційну бомбу реактивного типу. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Поранення отримали троє жінок і двоє чоловіків.
Наступного удару росіяни завдали близько 04:00 17 серпня. Попередньо, місто атакував безпілотник "Герань-3". Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.
За фактами російських атак прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
росія масовано атакувала Суми ударними БпЛА, виникли масштабні пожежі16.08.26, 23:50 • 2682 перегляди