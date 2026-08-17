В Ізюмі після атак росіян постраждало п'ятеро людей та 15 будинків

російські війська 16 та 17 серпня завдали ударів по Ізюму Харківської області. Унаслідок атак постраждали п’ятеро людей, повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

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16 серпня близько 21:30 російські військові атакували Ізюм. За попередніми даними, ворог застосував УМПБ-5Р - керовану авіаційну бомбу реактивного типу. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Поранення отримали троє жінок і двоє чоловіків.

Наступного удару росіяни завдали близько 04:00 17 серпня. Попередньо, місто атакував безпілотник "Герань-3". Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

За фактами російських атак прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

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