В Израиле впервые за долгое время договорились о новой правительственной коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Израильская партия "Эш Атид" Яира Лапида вечером в среду, 2 июня, договорилась о создании правительственной коалиции, в которую войдут, в частности, партия правого толка "Ямина" Нафтали Беннетта и партия "Объединенный арабский список" (Раама) Мансура Аббаса. Позже Лапид объявил об этом президенту страны Ривлин, передает УНН со ссылкой на DW, BBC и Израильские СМИ.
Детали
По сообщениям СМИ, Лапид и Беннет согласились на ротацию на посту главы правительства — первые два года ее занимать Бенет, а вторые — Лапид. Как ожидается, сначала Лапид будет занимать должность главы МИД.
Таким образом лидер консервативной партии “Ликуд”, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который занимал эту должность в течение последних 12 лет, имеет потерять власть. Он покинет свой пост, когда новое правительство будет приведено к присяге. Ожидается, что это произойдет 14 июня.
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Контекст
Парламентские выборы в Израиле — уже четвертые за два последних года — состоялись 23 марта. На них победила консервативная партия “Ликуд”, возглавляемая Биньямином Нетаньяху. Впрочем, партия получила лишь четверть от 120 мандатов, и не смогла сформировать новое правительство.
Поэтому в последние недели в стране продолжались переговоры о создании так называемой коалиции изменений, для образования правительства без участия “Ликуд”. На фоне этого политического кризиса в Израиле состоялись выборы президента — 2 июня парламент страны избрал главой государства Ицхака Герцога, который с 2013 года возглавлял оппозиционную политсилу “Авода” (Партия труда). Он примет президентские полномочия в Ривлин 9 июля.