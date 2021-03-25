Вибори в Ізраїлі: партія Нетаньягу перемагає, але створення стійкої коаліції малоймовірне

Деталі

“Після підрахунку 90% голосів табір прихильників Нетаньягу отримує 59 місць, а блок противників Нетаньягу — 56”, — вказує радіостанція. За її підрахунками, на даний момент 30 з 120 місць в Кнесеті (парламенті) відходять “Лікуд”, а найближчому конкурентові — партії “Єш атід” лідера опозиції Яіра Лапіда — 18 парламентських крісел, і великий розрив між ними збережеться і після завершення підрахунку всіх голосів, що очікується в п’ятницю.

Табір заявлених прихильників Нетаньягу за попередніми результатами підрахунку голосів станом на ранок 25 березня отримує під свій контроль 52 парламентських мандати (30 — “Лікуд”, 9 — ультрарелігійна партія ШАС, 7 — ще одна ультрарелігійна партія “Об’єднаний іудаїзм Тори” і 6 — нова права партія “Релігійний сіонізм”), ще 7 депутатських портфелів в коаліцію може принести права партія “Яміна”, лідер якої — колишній міністр оборони в попередньому кабміні Нетаньягу Нафталі Беннет — вже заявив, що визначиться, кого підтримувати, тільки після публікації остаточних даних підрахунку голосів. Беннет у Кнесеті 23-го скликання, автоматично розпущеному в грудні 2020 року через закінчення термінів прийняття держбюджету, знаходився в опозиції і не входив в 35-ий уряд Ізраїлю. У будь-якому випадку, 59 мандатів не вистачає для формування стійкої коаліції, що підвищує ймовірність проведення в країні п’ятих виборів восени 2021 року відзначає газета Yedioth Ahronoth.

Табір опонентів Нетаньяху, крім “Єш атід” (18 мандатів), за даними Kan, отримує ще 32 крісла в майбутньому Кнесеті. Це 6 місць партії “Наш дім — Ізраїль” Авігдора Лібермана, ще 6 крісел партії “Нова надія” колишнього однопартійця прем’єра Гідеона Саара, 8 мандатів центристів з “Кахоль-Лаван” на чолі з чинним міністром оборони Бені Ганцем, а також 7 місць лівої партії “Авода” і 5 мандатів ультралівої “Мерец”. Крім цього, ще 6 мандатів отримують “Об’єднаний арабський список”, і блок “Раамією”, що відколовся від нього, з 5 кріслами, але арабські партії раніше ніколи не входили до урядової коаліції в Ізраїлі. Аналітики, опитані Kan, відзначають, що об’єднання такого різноманітного політичного спектру в стійку коаліцію практично неможливо.

За даними ЦВК, на виборах у вівторок проголосували 4,42 млн з 6,58 млн громадян, що мають право голосу, або 67,2%. Підсумкова явка виявилася на 3,8 п. п. нижче за аналогічний показник на попередніх виборах, що відбулися 2 березня 2020 року. Kan зазначає, що розклад сил в Кнесеті навряд чи зміниться кардинально при підрахунку залишаються голосів. Відповідно до чинного законодавства 31 березня голова ЦВК повинен передати президенту Реувену Рівліну остаточні дані.

Довідка

Парламентські вибори в Ізраїлі проводяться за партійними списками. Після отримання офіційних результатів підрахунку голосів Рівлін почне консультації з представниками партій, обраних до Кнесету, за підсумками яких доручить одному з депутатів сформувати новий уряд. Кандидатом в прем’єр-міністри, як правило, стає лідер партії з найбільшою кількістю депутатських мандатів, проте сформувати кабінет президент може доручити і політику, чия партія не отримала найбільше голосів, але в змозі сформувати коаліцію, підтримувану 61 з 120 парламентаріїв.

Претендентові на пост прем’єр-міністра будуть надані 28 днів на формування уряду з можливістю продовження цього терміну на два тижні, і, якщо йому не вдається зробити це в зазначений термін, президент передасть це право іншому депутату, якому на це завдання буде відведено два тижні.