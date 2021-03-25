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Выборы в Израиле: партия Нетаньяху побеждает, но создание устойчивой коалиции маловероятно

Киев  •  УНН

 • 22645 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Партия “Ликуд” премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает после подсчета 90% голосов избирателей на состоявшихся 23 марта парламентских выборах в Израиле, но создание устойчивой коалиции и нового правительства по их итогам маловероятно из-за распределения мест в будущем Кнессете (парламенте) 24-го созыва. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan, пишет УНН.

Детали

“После подсчета 90% голосов лагерь сторонников Нетаньяху получает 59 мест, а блок противников Нетаньяху — 56”, — указывает радиостанция. По ее подсчетам, на настоящий момент 30 из 120 мест в Кнессете (парламенте) отходят “Ликуд”, а ближайшему конкуренту — партии “Еш атид” лидера оппозиции Яира Лапида — 18 парламентских кресел, и большой разрыв между ними сохранится и после завершения подсчета всех голосов, что ожидается в пятницу.

Лагерь заявленных сторонников Нетаньяху по предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на утро 25 марта получает под свой контроль 52 парламентских мандата (30 — “Ликуд”, 9 — ультрарелигиозная партия ШАС, 7 — еще одна ультрарелигиозная партия “Объединенный иудаизм Торы” и 6 — новая правая партия “Религиозный сионизм”), еще 7 депутатских портфелей в коалицию может принести правая партия “Ямина”, лидер которой — бывший министр обороны в предыдущем кабмине Нетаньяху Нафтали Беннет — уже заявил, что определится, кого поддерживать, только после публикации окончательных данных подсчета голосов. Беннет в Кнессете 23-го созыва, автоматически распущенном в декабре 2020 года из-за истечения сроков принятия госбюджета, находился в оппозиции и не входил в 35-е правительство Израиля. В любом случае, 59 мандатов не хватает для формирования устойчивой коалиции, что повышает вероятность проведения в стране пятых выборов осенью 2021 года, отмечает газета Yedioth Ahronoth.

Лагерь оппонентов Нетаньяху, кроме “Еш атид” (18 мандатов), по данным Kan, получает еще 32 кресла в будущем Кнессете. Это 6 мест партии “Наш дом — Израиль” Авигдора Либермана, еще 6 кресел партии “Новая надежда” бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара, 8 мандатов центристов из “Кахоль-Лаван” во главе с действующим министром обороны Бени Ганцем, а также 7 мест левой партии “Авода” и 5 мандатов ультралевой “Мерец”. Кроме этого, еще 6 мандатов получают “Объединенный арабский список”, и отколовшийся от него блок “Раам” с 5 креслами, но арабские партии ранее никогда не входили в правительственную коалицию в Израиле. Аналитики, опрошенные Kan, отмечают, что объединение такого разнообразного политического спектра в устойчивую коалицию практически невозможно.

По данным ЦИК, на выборах во вторник проголосовали 4,42 млн из 6,58 млн имеющих право голоса граждан, или 67,2%. Итоговая явка оказалась на 3,8 п. п. ниже аналогичного показателя на предыдущих выборах, состоявшихся 2 марта 2020 года. Kan отмечает, что расклад сил в Кнессете вряд ли поменяется кардинально при подсчете остающихся голосов. В соответствии с действующим законодательством 31 марта председатель ЦИК должен передать президенту Реувену Ривлину окончательные данные.

Справка

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.

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