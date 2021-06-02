В Ізраїлі вперше за довгий час домовилися про нову урядову коаліцію

Деталі

За повідомленнями ЗМІ, Лапід та Бенет погодились на ротацію на посаді голови уряду — перші два роки її обійматиме Бенет, а другі — Лапід. Як очікується, спочатку Лапід буде обіймати посаду очільника МЗС.

Таким чином лідер консервативної партії “Лікуд”, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який обіймав цю посаду протягом останніх 12 років, має втратити владу. Він залишить свою посаду, коли новий уряд буде приведений до присяги. Очікується, що це відбудеться 14 червня.

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Контекст

Парламентські вибори в Ізраїлі — вже четверті за два останні роки — відбулися 23 березня. На них перемогла консервативна партія “Лікуд”, очолювана Біньяміном Нетаньяху. Втім, партія отримала лише чверть від 120 мандатів, і не змогла сформувати новий уряд.

Тому останніми тижнями в країні тривали переговори щодо створення так званої коаліції змін, для утворення уряду без участі “Лікуд”. На тлі цієї політичної кризи в Ізраїлі відбулись вибори президента — 2 червня парламент країни обрав главою держави Іцхака Герцога, який з 2013 року очолював опозиційну політсилу “Авода” (Партію праці). Він перебере президентські повноваження у Реувена Рівліна 9 липня.