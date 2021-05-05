Нетаньяху позбувся права сформувати уряд Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Закінчився термін, відведений прем’єр-міністру Ізраїлю, лідеру партії “Лікуд” Беньяміну Нетаньяху на формування урядової коаліції за підсумками відбулися дострокових березневих виборів до парламенту. Про це йдеться в Twitter президента Ізраїлю Реувен Рівлін, передає УНН.
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“Термін в 28 днів, відведений <...> прем’єр-міністру Беньяміна Нетаньяху для формування уряду, закінчився”, — уточнюється в повідомленні.
Деталі
Як вказав Рівлін, незадовго до закінчення терміну Нетаньяху повідомив канцелярії президента, що не може сформувати уряд, і повернув мандат президентові. Рівлін обговорить з партіями Кнесету (однопалатний парламент Ізраїлю) питання формування уряду.
Як повідомляє The Times of Israel, Нетаньяху повернув мандат на формування уряду за кілька хвилин до офіційного закінчення його терміну. Видання відзначає, що якщо президент країни передасть мандат парламенту, у Кнесету буде 21 день, щоб знайти кандидата, який сформує уряд. Його повинні підтримати 61 або більше депутатів з 120.
Президент також може передати мандат на формування кабміну одному з депутатів за підсумками консультацій з парламентськими фракціями.
Якщо уряд так і не буде створено, парламент Ізраїлю розпустять, і на країну чекають нові вибори, вже п’яті з квітня 2019 року.
Нагадаємо
За підсумками виборів в квітні 2019 го жодна з партій не отримала необхідного для формування уряду більшості, коаліції сформувати також не вдалося. Повторні вибори у вересні того ж року провалилися, такі пройшли в березні 2020 го.
Тоді Нетаньяху вдалося сформувати коаліцію зі своїм головним суперником — блоком партій “кахоль-Лаван” (“Біло-блакитні”), яку очолює колишній глава Генштабу Ізраїлю Бені Ганц. Партії домовилися, що будуть очолювати уряд по черзі, і Ганц змінить Нетаньяху на посаді прем’єр-міністра в листопаді 2021 року.
Однак потім парламентарії не змогли затвердити бюджет країни на 2021 рік, в результаті парламент знову розпустили, і призначили нові вибори. Вони пройшли в кінці березня і завершилися черговим тупиком. Ні Нетаньяху, ні його опоненти не змогли отримати парламентську більшість.