Нетаньяху лишился права сформировать правительство Израиля

Цитата

“Срок в 28 дней, отведенный <...> премьер-министру Беньямина Нетаньяху для формирования правительства, закончился”, — уточняется в сообщении.

Детали

Как указал Ривлин, незадолго до окончания срока Нетаньяху сообщил канцелярии президента, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. Ривлин обсудит с партиями Кнессета (однопалатный парламент Израиля) вопрос формирования правительства.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства за несколько минут до официального окончания его срока. Издание отмечает, что если президент страны передаст мандат парламента в Кнессет будет 21 день, чтобы найти кандидата, который сформирует правительство. Его должны поддержать 61 или более депутатов из 120.

Президент также может передать мандат на формирование кабмина одному из депутатов по итогам консультаций с парламентскими фракциями.

Если правительство так и не будет создано, парламент Израиля распустят, и страну ждут новые выборы, уже пятые с апреля 2019 года.

Напомним

По итогам выборов в апреле 2019 года ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалиции сформировать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года провалились, такие прошли в марте 2020 м.

Тогда Нетаньяху удалось сформировать коалицию со своим главным соперником — блоком партий “Кахоль-Лаван” (“Бело-голубые”), которую возглавляет бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство поочередно, и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года.

Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021, в результате парламент вновь распустили, и назначили новые выборы. Они прошли в конце марта и завершились очередным тупиком. Ни Нетаньяху, ни его оппоненты не смогли получить парламентское большинство.