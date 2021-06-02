Кнессет обрав нового президента Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Депутати ізраїльського Кнесету (однопалатний парламент) приступили в середу до таємного голосування, в ході якого 120 парламентаріїв обрали 11-го президента Ізраїлю, який в першій декаді липня змінить на цій посаді Реувена Рівліна після завершення його семирічного терміну. Трансляцію церемонії голосування здійснює парламентський телеканал, пише УНН.
Деталі
“У Кнесеті розпочалося таємне голосування депутатів з виборів президента Ізраїлю”, — повідомила раніше пресслужба МЗС єврейської держави. Парламентський канал показав урну для голосування біля трибуни спікера, до якої по одному підходили депутати і опускали бюлетені після того, як секретар викликав їх за алфавітом.
На крісло президента претендували два кандидати. Це керівник з 2018 року Єврейського агентства для Ізраїлю “Сохнут” Іцхак Герцог і Мір’ям Перец — друга жінка-кандидатка в президенти в історії країни, удостоєна в 2018 році престижної премії за внесок в “зміцнення ізраїльського духу”.
Іцхак Герцог був обраний 11-м президентом Ізраїлю, в ході таємного голосування 87 депутатів проголосували за Герцога, 27 за Мір’ям Перец. Шість депутатів утрималися.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу направив привітання обраному президенту держави Ізраїль.
Прибуття кандидатів на посаду в будівлю Кнесету:
הבחירות לנשיאות | יצחק הרצוג מגיע עם רעייתו למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/tFuyLJfCPO— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021
הבחירות לנשיאות | מרים פרץ מגיעה למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/ATZU9ZvI2H— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021
Пряма трансляція парламентського телеканалу:
Довідка
Термін повноважень чинного президента закінчується 9 липня. Згідно із законом вибори наступника Рівліна повинні проводитися не пізніше ніж за 30 днів до цієї дати.
В Ізраїлі встановлений семирічний термін виконання президентських повноважень, пост глави держави не можна займати двічі. Усунути президента з посади може тільки парламент, якщо за імпічмент проголосують три чверті депутатів.