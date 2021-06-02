Кнессет обрав нового президента Ізраїлю

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“У Кнесеті розпочалося таємне голосування депутатів з виборів президента Ізраїлю”, — повідомила раніше пресслужба МЗС єврейської держави. Парламентський канал показав урну для голосування біля трибуни спікера, до якої по одному підходили депутати і опускали бюлетені після того, як секретар викликав їх за алфавітом.

На крісло президента претендували два кандидати. Це керівник з 2018 року Єврейського агентства для Ізраїлю “Сохнут” Іцхак Герцог і Мір’ям Перец — друга жінка-кандидатка в президенти в історії країни, удостоєна в 2018 році престижної премії за внесок в “зміцнення ізраїльського духу”.

Іцхак Герцог був обраний 11-м президентом Ізраїлю, в ході таємного голосування 87 депутатів проголосували за Герцога, 27 за Мір’ям Перец. Шість депутатів утрималися.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу направив привітання обраному президенту держави Ізраїль.

Прибуття кандидатів на посаду в будівлю Кнесету:

הבחירות לנשיאות | יצחק הרצוג מגיע עם רעייתו למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/tFuyLJfCPO

הבחירות לנשיאות | מרים פרץ מגיעה למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/ATZU9ZvI2H

Пряма трансляція парламентського телеканалу:

Довідка

Термін повноважень чинного президента закінчується 9 липня. Згідно із законом вибори наступника Рівліна повинні проводитися не пізніше ніж за 30 днів до цієї дати.

В Ізраїлі встановлений семирічний термін виконання президентських повноважень, пост глави держави не можна займати двічі. Усунути президента з посади може тільки парламент, якщо за імпічмент проголосують три чверті депутатів.