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Кнессет обрав нового президента Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Депутати ізраїльського Кнесету (однопалатний парламент) приступили в середу до таємного голосування, в ході якого 120 парламентаріїв обрали 11-го президента Ізраїлю, який в першій декаді липня змінить на цій посаді Реувена Рівліна після завершення його семирічного терміну. Трансляцію церемонії голосування здійснює парламентський телеканал, пише УНН.

Кнессет обрав нового президента Ізраїлю

Деталі

“У Кнесеті розпочалося таємне голосування депутатів з виборів президента Ізраїлю”, — повідомила раніше пресслужба МЗС єврейської держави. Парламентський канал показав урну для голосування біля трибуни спікера, до якої по одному підходили депутати і опускали бюлетені після того, як секретар викликав їх за алфавітом.

На крісло президента претендували два кандидати. Це керівник з 2018 року Єврейського агентства для Ізраїлю “Сохнут” Іцхак Герцог і Мір’ям Перец — друга жінка-кандидатка в президенти в історії країни, удостоєна в 2018 році престижної премії за внесок в “зміцнення ізраїльського духу”.

Іцхак Герцог був обраний 11-м президентом Ізраїлю, в ході таємного голосування 87 депутатів проголосували за Герцога, 27 за Мір’ям Перец. Шість депутатів утрималися.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу направив привітання обраному президенту держави Ізраїль.

Прибуття кандидатів на посаду в будівлю Кнесету:

הבחירות לנשיאות | יצחק הרצוג מגיע עם רעייתו למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/tFuyLJfCPO

— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021

הבחירות לנשיאות | מרים פרץ מגיעה למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן) @yaara_shapira pic.twitter.com/ATZU9ZvI2H

— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021

Пряма трансляція парламентського телеканалу:

Довідка

Термін повноважень чинного президента закінчується 9 липня. Згідно із законом вибори наступника Рівліна повинні проводитися не пізніше ніж за 30 днів до цієї дати.

В Ізраїлі встановлений семирічний термін виконання президентських повноважень, пост глави держави не можна займати двічі. Усунути президента з посади може тільки парламент, якщо за імпічмент проголосують три чверті депутатів.

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