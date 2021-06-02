Кнессет избрал нового президента Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Депутаты израильского Кнессета (однопалатный парламент) приступили в среду к тайному голосованию, в ходе которого 120 парламентариев избрали 11-го президента Израиля, который в первой декаде июля сменит на этом посту Реувена Ривлина после завершения его семилетнего срока. Трансляцию церемонии голосования осуществляет парламентский телеканал, пишет УНН.
Детали
“В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля”, — сообщила ранее пресс-служба МИД еврейского государства. Парламентский канал показал урну для голосования у трибуны спикера, к которой по одному подходили депутаты и опускали бюллетени после того, как секретарь вызывал их по алфавиту.
На кресло президента претендовали два кандидата. Это руководящий с 2018 года Еврейским агентством для Израиля “Сохнут” Ицхак Герцог и Мирьям Перец — вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной премии за вклад в “укрепление израильского духа”.
Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Израиля, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Герцога, 27 за Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил поздравление избранному президенту государства Израиль.
Прибытие кандидатов на должность в здание Кнессета:
הבחירות לנשיאות | יצחק הרצוג מגיע עם רעייתו למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן)@yaara_shapira pic.twitter.com/tFuyLJfCPO— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021
הבחירות לנשיאות | מרים פרץ מגיעה למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן)@yaara_shapira pic.twitter.com/ATZU9ZvI2H— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2021
Прямая трансляция парламентского телеканала:
Справка
Срок полномочий действующего президента истекает 9 июля. По закону выборы преемника Ривлина должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.
В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.