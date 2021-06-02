Кнессет избрал нового президента Израиля

Детали

“В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля”, — сообщила ранее пресс-служба МИД еврейского государства. Парламентский канал показал урну для голосования у трибуны спикера, к которой по одному подходили депутаты и опускали бюллетени после того, как секретарь вызывал их по алфавиту.

На кресло президента претендовали два кандидата. Это руководящий с 2018 года Еврейским агентством для Израиля “Сохнут” Ицхак Герцог и Мирьям Перец — вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной премии за вклад в “укрепление израильского духа”.

Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Израиля, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Герцога, 27 за Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил поздравление избранному президенту государства Израиль.

Прибытие кандидатов на должность в здание Кнессета:

הבחירות לנשיאות | יצחק הרצוג מגיע עם רעייתו למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן)@yaara_shapira pic.twitter.com/tFuyLJfCPO

הבחירות לנשיאות | מרים פרץ מגיעה למשכן הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, שמוליק גרוסמן)@yaara_shapira pic.twitter.com/ATZU9ZvI2H

Прямая трансляция парламентского телеканала:

Справка

Срок полномочий действующего президента истекает 9 июля. По закону выборы преемника Ривлина должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.