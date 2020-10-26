В Израиле приостановили ослабление карантина до ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Израиле кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить ослабление действующих карантинных ограничений до 1 ноября. Об этом сообщает NEWSru, передает УНН.
В совместном заявлении МОЗ и правительства Израиля подчеркивается, что пауза соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.
Отмечается, что единственное новое послабление касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.
Ранее в Израиле объявили Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами", для въезда в которые потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Напомним, Израиль 18 сентября снова ввел карантин в связи с коронавирусной вспышкой. 18 октября начался первый этап выхода страны из режима общего карантина. Возобновили работу детсады, открылись малые предприятия, кафе и рестораны начали оказывать услуги take away. Также было снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров; открылись парки и пляжи, площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня. Был снят запрет на поход в гости, разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек. С 16 октября в Израиле возобновлено авиасообщение.