В Ізраїлі призупинили послаблення карантину до листопада

У спільній заяві МОЗ та уряду Ізраїлю підкреслюється, що пауза відповідає затвердженій стратегії виходу з карантину, яка передбачає двотижневу перерву при переході до нового етапу послаблень.

Відзначається, що єдине нове послаблення стосується заходів, що проводяться на відкритому повітрі навчальними закладами. У них можуть брати участь до 15 осіб.

Раніше в Ізраїлі оголосили Ейлат і курорти Мертвого моря “зеленими туристичними зонами”, для в’їзду в які потрібно пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, Ізраїль 18 вересня знову ввів карантин у зв’язку з коронавирусним спалахом. 18 жовтня розпочався перший етап виходу країни з режиму загального карантину. Відновили роботу дитсадки, відкрилися малі підприємства, кафе і ресторани почали надавати послуги take away. Також було знято обмеження на віддалення від місця проживання більш ніж на 1000 метрів; відкрилися парки і пляжі, площа біля Стіни Плачу і Храм Гробу Господнього. Було знято заборону на похід в гості, дозволено збиратися на відкритому просторі до 20 осіб, в приміщенні — до 10 чоловік. З 16 жовтня в Ізраїлі відновлено авіасполучення.