В Израиле не утихают протесты против премьер-министра Нетаньяху
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Тысячи жителей Израиля в субботу, 29 августа, вышли на очередные протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Только в Иерусалиме акция собрала более 10 тыс. человек, сообщили в полиции в ответ на запрос агентства dpa, передает УНН.
Отмечается, что протестующие прошли маршем к официальной резиденции главы правительства.
В Тель-Авиве демонстранты заблокировали несколько улиц возле центральной площади Ицхака Рабина. Группы протестующих были также замечены на многих мостах над шоссе в разных точках страны.
Демонстрации с требованием отставки 70-летнего Нетаньяху продолжаются в Израиле уже несколько недель. Премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Расследование израильской полиции по премьера длилось более трех лет.
Кроме того, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий правительства по противодействию пандемии COVID-19 в условиях роста числа инфицированных. Жесткие ограничительные меры, введенные властями с целью прекратить распространение инфекции, привели к скачку безработицы в стране.