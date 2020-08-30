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В Израиле не утихают протесты против премьер-министра Нетаньяху

Киев • УНН

 • 11127 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Тысячи жителей Израиля в субботу, 29 августа, вышли на очередные протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Только в Иерусалиме акция собрала более 10 тыс. человек, сообщили в полиции в ответ на запрос агентства dpa, передает УНН.

В Израиле не утихают протесты против премьер-министра Нетаньяху

Отмечается, что протестующие прошли маршем к официальной резиденции главы правительства.

В Тель-Авиве демонстранты заблокировали несколько улиц возле центральной площади Ицхака Рабина. Группы протестующих были также замечены на многих мостах над шоссе в разных точках страны.

Демонстрации с требованием отставки 70-летнего Нетаньяху продолжаются в Израиле уже несколько недель. Премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Расследование израильской полиции по премьера длилось более трех лет.

Кроме того, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий правительства по противодействию пандемии COVID-19 в условиях роста числа инфицированных. Жесткие ограничительные меры, введенные властями с целью прекратить распространение инфекции, привели к скачку безработицы в стране.

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