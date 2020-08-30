В Ізраїлі не вщухають протести проти прем'єр-міністра Нетаньяху
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Тисячі жителів Ізраїлю в суботу, 29 серпня, вийшли на чергові протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Тільки в Єрусалимі акція зібрала понад 10 тис. чоловік, повідомили в поліції у відповідь на запит агентства dpa, передає УНН.
Зазначається, що протестуючі пройшли маршем до офіційної резиденції глави уряду.
У Тель-Авіві демонстранти заблокували кілька вулиць біля центральної площі Іцхака Рабіна. Групи протестувальників були також помічені на багатьох мостах над шосе в різних точках країни.
Демонстрації з вимогою відставки 70-річного Нетаньяху тривають в Ізраїлі вже кілька тижнів. Прем’єр-міністра звинувачують у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Розслідування ізраїльської поліції щодо прем’єра тривало понад три роки.
Крім того, демонстранти ставлять під сумнів ефективність зусиль уряду з протидії пандемії COVID-19 в умовах зростання числа інфікованих. Жорсткі обмежувальні заходи, введені владою з метою припинити поширення інфекції, призвели до стрибка безробіття в країні.