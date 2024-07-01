В течение июня войска рф нанесли 22 удара по Харькову. В июне оккупанты также впервые использовали для ударов по городу управляемые авиабомбы. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Детали

Несмотря на меньшее количество обстрелов, чем в позапрошлом месяце, именно в июне враг впервые применил для ударов по нашему городу и нашим людям КАБ-250 и ФАБ-500 - управляемые авиабомбы, известные сверхмощной разрушительной силой. Даже большей, чем у ракет - рассказал Терехов.

По его словам, в июне от вражеских атак в Харькове погибло 6 человек, еще 92 человека получили ранения. Всего россияне нанесли по городу 22 удара.

Также, согласно статистике, за месяц в городе 169 раз объявляли воздушную тревогу, а ее общая продолжительность в июне достигла 468 часов.

Утром оккупанты ударили КАБом по поселку на Харьковщине: повреждены учебное заведение и здание культуры

Напомним

В Харьковской области вражеская бомба попала по зданию школы, но обошлось без жертв и пострадавших. В ГСЧС показали последствия российской атаки.