Ворожа бомба поцілила по школі на Харківщині: ДСНС показала наслідки
Київ • УНН
У Харківській області ворожа бомба влучила в будівлю школи, обійшлося без жертв.
У Харківській області ворожа бомба поцілила по будівлі школи, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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У ДСНС вказали, що сьогодні, близько шостої ранку, ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.
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"У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.