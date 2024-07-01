В Харьковской области вражеская бомба попала по зданию школы, обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В ГСЧС указали, что сегодня, около шести утра, враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовой населенный пункт Куриловской громады Купянского района, которые попали по учебному заведению, дому культуры, частному сектору, и нанесли разрушения.

Утром оккупанты ударили КАБом по поселку на Харьковщине: повреждены учебное заведение и здание культуры

"В школе возник пожар площадью 150 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

К ликвидации последствий вражеской бомбардировки были привлечены спасатели и медики ГСЧС.