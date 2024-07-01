У червні від російських обстрілів у Харкові постраждала майже сотня людей - Терехов
Київ • УНН
У червні російські війська вперше завдали 22 удари по Харкову з використанням керованих авіабомб типу КАБ-250 і ФАБ-500, в результаті чого 6 людей загинули і 92 отримали поранення.
Протягом червня війська рф завдали 22 удари по Харкову. У червні окупанти також вперше використали для ударів по місту керовані авіабомби. Про це пише УНН з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Незважаючи на меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по нашому місту та нашим людям КАБ-250 та ФАБ-500 — керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. Навіть більшою, ніж у ракет
За його словами, у червні від ворожих атак в Харкові загинуло 6 осіб, ще 92 людини отримали поранення. Загалом росіяни завдали по місту 22 удари.
Також, згідно зі статистикою, за місяць у місті 169 разів оголошували повітряну тривогу, а її загальна тривалість у червні сягнула 468 годин.
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