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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65847 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104547 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124218 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101321 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103697 просмотра

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В Ивано-Франковске заполнены все кровати, выделенные для больных COVID-19

В Ивано-Франковске заполнены все кровати, выделенные для больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27411 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковске заполнены все кровати, выделенные для больных COVID-19. Так, в больницы города госпитализированы 399 человек. Об этом во время совещания сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями (от COVID-19 - ред.) и подозрением на пневмонию - 399 человек. В Центральной городской клинической больнице - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть, все кровати заполнены", - отметила она.

Как ранее сообщал УНН, Украина на лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19 в больницах может выделить 30% коек от общего количества, что составляет до 52 тысяч коек.

Напомним, с начала пандемии в Украине зафиксировано 355 601 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6 677 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6590 человек, из них за сутки - 126, что является одним из самых высоких показателей за сутки для Украины.

Выздоровели от болезни уже 145 336 человек, из них за сутки - 2 799. Активных больных сегодня 203 675, прирост за сутки - 3752.

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