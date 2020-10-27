В Ивано-Франковске заполнены все кровати, выделенные для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковске заполнены все кровати, выделенные для больных COVID-19. Так, в больницы города госпитализированы 399 человек. Об этом во время совещания сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями (от COVID-19 - ред.) и подозрением на пневмонию - 399 человек. В Центральной городской клинической больнице - 265 человек, в первой городской больнице - 134 человека. То есть, все кровати заполнены", - отметила она.
Как ранее сообщал УНН, Украина на лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19 в больницах может выделить 30% коек от общего количества, что составляет до 52 тысяч коек.
Напомним, с начала пандемии в Украине зафиксировано 355 601 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 6 677 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6590 человек, из них за сутки - 126, что является одним из самых высоких показателей за сутки для Украины.
Выздоровели от болезни уже 145 336 человек, из них за сутки - 2 799. Активных больных сегодня 203 675, прирост за сутки - 3752.