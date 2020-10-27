В Івано-Франківську заповнені всі ліжка, виділені для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Івано-Франківську заповнені всі ліжка, виділені для хворих на COVID-19. Так, до лікарень міста госпіталізовано 399 осіб. Про це під час наради повідомила начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями (від COVID-19 – ред.) і підозрою на пневмонію – 399 людей. В Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини. Тобто, всі ліжка заповнені", - зазначила вона.
Як раніше повідомляв УНН, Україна на лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у лікарнях може виділити 30% ліжок від загальної кількості, що становить до 52 тисяч ліжок.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні зафіксовано 355 601 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 677 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 590 людей, з них за добу - 126, що є одним з найвищих показників за добу для України.
Одужали від хвороби вже 145 336 людей, з них за добу - 2 799. Активних хворих на сьогодні 203 675, приріст за добу - 3 752.