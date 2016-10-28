В Ивано-Франковске произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в Ивано-Франковске в результате полученных телесных повреждений, в результате наезда автомобиля Volkswagen Passat, велосипедист скончался на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Ивано-Франковской ОГА.
Так, водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь в направлении ул.Ивасюка, совершил наезд на велосипедиста, 1957 г.р., который выехал с прилегающей второстепенной дороги. В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Напомним, 16 октября произошло смертельное ДТП в Киеве на съезде с Московского моста на Оболонь, в результате которого погиб велосипедист.