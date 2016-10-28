В Ивано-Франковске произошло смертельное ДТП

Так, водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь в направлении ул.Ивасюка, совершил наезд на велосипедиста, 1957 г.р., который выехал с прилегающей второстепенной дороги. В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Напомним, 16 октября произошло смертельное ДТП в Киеве на съезде с Московского моста на Оболонь, в результате которого погиб велосипедист.