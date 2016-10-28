В Івано-Франківську сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, в Івано-Франківську внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, внаслідок наїзду автомобіля Volkswagen Passat, велосипедист помер на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської ОДА.
Так, водій легковика Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку вул.Івасюка, вчинив наїзд на велосипедиста, 1957 р.н., який виїхав із прилеглої другорядної дороги. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Нагадаємо, 16 жовтня сталася смертельна ДТП в Києві на з’їзді з Московського мосту на Оболонь, в результаті якої загинув велосипедист.