В Ивано-Франковске не смог приземлиться рейсовый самолет "Киев - Ивано-Франковск"

Согласно графику самолет должен был совершить посадку в 20.30 ч. Из-за отсутствия освещения посадочной полосы в 21.26 ч. экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в г. Львов. В 21.45 ч. рейсовый самолет "Киев - Ивано-Франковск" совершил посадку на запасном аэродроме в г. Львов.

29.11.2016 в 01.32 ч. по сообщению дежурного диспетчера аэропорта электроснабжение в ГП "Международный аэропорт Ивано-Франковск" восстановлено. Предварительно, электроснабжение было прекращено вследствие повреждения подземной кабельной линии электропередач (10 кВ).