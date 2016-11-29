В Ивано-Франковске не смог приземлиться рейсовый самолет "Киев - Ивано-Франковск"
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вчера, 28 ноября, из-за отсутствия электроснабжения в ГП "Международный аэропорт Ивано-Франковск" не смог приземлиться рейсовый самолет "Киев - Ивано-Франковск". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ЧС Ивано-Франковской ОГА.
Согласно графику самолет должен был совершить посадку в 20.30 ч. Из-за отсутствия освещения посадочной полосы в 21.26 ч. экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в г. Львов. В 21.45 ч. рейсовый самолет "Киев - Ивано-Франковск" совершил посадку на запасном аэродроме в г. Львов.
29.11.2016 в 01.32 ч. по сообщению дежурного диспетчера аэропорта электроснабжение в ГП "Международный аэропорт Ивано-Франковск" восстановлено. Предварительно, электроснабжение было прекращено вследствие повреждения подземной кабельной линии электропередач (10 кВ).