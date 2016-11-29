В Івано-Франківську не зміг приземлитись рейсовий літак "Київ – Івано-Франківськ"
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вчора, 28 листопада, через відсутнє електропостачання в ДП “Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ” не зміг приземлитись рейсовий літак “Київ — Івано-Франківськ”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС Івано-Франківської ОДА.
Згідно графіку літак мав здійснити посадку о 20.30 год. Через відсутність освітлення посадкової смуги о 21.26 год. екіпаж повітряного судна прийняв рішення про посадку на запасному аеродромі в м. Львів. О 21.45 год. рейсовий літак “Київ — Івано-Франківськ” здійснив посадку на запасному аеродромі в м. Львів.
29.11.2016 о 01.32 год. за повідомленням чергового диспетчера аеропорту електропостачання в ДП “Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ” відновлено. Попередньо, електропостачання було припинено внаслідок пошкодження підземної кабельної лінії електропередач (10 кВ).