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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42143 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108543 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100459 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 107767 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118461 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147711 просмотра

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В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима"

В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений, которые будут проходить в области 25-26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, сообщается, что в течение 25-26 ноября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, что будет происходить в областном центре "в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения".

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - отмечают в управлении.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В Управлении призывают граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Россия начала военные учения в Черном море с участием флота и авиации.

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