В Івано-Франківську можливе тимчасове запровадження “особливого режиму”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Івано-Франківській області можливе тимчасове запровадження “особливого режиму” через антитерористичні навчання, що проходитимуть в області 25-26 листопада. Про це повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, повідомляється, що упродовж 25-26 листопада 2019 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області проведе планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання, що відбуватиметься в обласному центрі “в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння”.
“Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо”, — зазначають в управлінні.
В навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
В Управлінні закликають громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Росія розпочала військові навчання у Чорному морі за участі флоту та авіації.