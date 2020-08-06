В Ивано-Франковском облсовете произошла вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ивано-Франковского областного совета, передает УНН.
"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции.
О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей - проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и тому подобное. Мы будем стараться и дальше работать в штатном режиме", - отметил он.
Кроме того, Сыч призвал ограничить контакты с сотрудниками аппарата областного совета.
"Однако в связи со сказанным прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета", - добавил он.
Напомним, Сумской роддом Пресвятой Девы Марии закрылся на двухнедельный карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у четырех медиков.
Как сообщал УНН, в Украине на утро 6 августа зафиксировано уже 76 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1318.