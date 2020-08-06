В Івано-Франківській облраді стався спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції (COVID-19). Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Івано-Франківської обласної ради, передає УНН.
"Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції.
Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей - проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів та представниками інших органів влади, робота із постійними відвідувачами тощо. Ми намагатимемося і надалі працювати у штатному режимі", - зазначив він.
Окрім того, Сич закликав обмежити контакти зі співробітниками апарату обласної ради.
"Однак у зв'язку зі сказаним прошу максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради", - додав він.
Нагадаємо, Сумський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії закрився на двотижневий карантин через виявлення коронавірусної інфекції у чотирьох медиків.
Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - 1318.