Новий антирекорд: в Україні виявлено вже понад 76,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 1318
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 76808 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1318 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1819 осіб, з них 31 — за останню добу.
Оновлених даних щодо осіб, які одужали від хвороби наразі немає. За останніми даними, у країні одужали вже 41527 осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ зафіксувала 206 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.