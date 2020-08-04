В Сумському пологовому будинку зафіксували спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сумський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії закрився на двотижневий карантин через виявлення коронавірусної інфекції у чотирьох медиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Сумської міської ради.
“Відділ охорони здоров’я повідомляє, що КНП „Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії“ закрилось сьогодні на карантин на два тижні. На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спалах COVID-19 був виявлений серед співробітників закладу методом ПЛР. “На коронавірусну інфекцію позитивних результатів у чотирьох медиків. Хворі медичні працівники направлені на лікування, а 12 контактних співробітників — на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом”, — зазначається у повідомленні.
Як повідомили у міськраді, джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.