В Сумском роддоме зафиксировали вспышку COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сумской роддом Пресвятой Девы Марии закрылся на двухнедельный карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у четырех медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Сумского городского совета.
“Отдел здравоохранения сообщает, что КНП „Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии“ закрылось сегодня на карантин на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно принимать областной перинатальный центр)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вспышка COVID-19 была обнаружен среди сотрудников заведения методом ПЦР. “На коронавирусную инфекцию положительных результатов у четырех медиков. Больные медицинские работники направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем”, — отмечается в сообщении.
Как сообщили в горсовете, источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.