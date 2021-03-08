В Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В итальянском городе Бари полиция задержала 36-летнего алжирца, которого подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство" и причастности к теракту 2015 году в Париже. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила итальянская полиция, передает УНН со ссылкой на DW.
Контекст
В сообщении говорится, что подозреваемый, как полагают, передал поддельные документы террористам, которые атаковали в ноябре 2015 года в Париже концертный зал “Батаклан” и ресторан недалеко от стадиона “Стад де Франс”. В результате нападения погибли 130 человек, около 350 человек были ранены.
Детали
Итальянская газета La Repubblica назвала имя подозреваемого — Атмане Туами. Следователи считают, что он вместе с двумя братьями был членом организации “Исламского государства”, который действовал в Бельгии и Франции. По данным итальянских СМИ, Туами уже находится в тюрьме в Бари, куда он попал за обладание фальшивыми документами.