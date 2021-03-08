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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61650 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 83025 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112335 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147675 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197172 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194206 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280859 просмотра

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В Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже

В Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже

Киев  •  УНН

 • 14432 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В итальянском городе Бари полиция задержала 36-летнего алжирца, которого подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство" и причастности к теракту 2015 году в Париже. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила итальянская полиция, передает УНН со ссылкой на DW.

Контекст

В сообщении говорится, что подозреваемый, как полагают, передал поддельные документы террористам, которые атаковали в ноябре 2015 года в Париже концертный зал “Батаклан” и ресторан недалеко от стадиона “Стад де Франс”. В результате нападения погибли 130 человек, около 350 человек были ранены.

Детали

Итальянская газета La Repubblica назвала имя подозреваемого — Атмане Туами. Следователи считают, что он вместе с двумя братьями был членом организации “Исламского государства”, который действовал в Бельгии и Франции. По данным итальянских СМИ, Туами уже находится в тюрьме в Бари, куда он попал за обладание фальшивыми документами.

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