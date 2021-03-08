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В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Парижі

В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В італійському місті Барі поліція затримала 36-річного алжирця, якого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава" та причетності до теракту 2015 року в Парижі. Про це в понеділок, 8 березня, повідомила італійська поліція, передає УНН із посиланням на DW.

Контекст

У повідомленні йдеться про те, що підозрюваний, як вважають, передав підроблені документи терористам, які атакували в листопаді 2015 року в Парижі концертний зал “Батаклан” та ресторан неподалік стадіону “Стад де Франс”. Внаслідок нападу загинули 130 осіб, близько 350 людей були поранені.

Деталі

Італійська газета La Repubblica назвала ім’я підозрюваного — Атмане Туамі. Слідчі вважають, що він разом з двома братами був членом осередку “Ісламської держави”, який діяв у Бельгії та Франції. За даними італійських ЗМІ, Туамі вже перебуває у в’язниці в Барі, куди він потрапив за володіння фальшивими документами.

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