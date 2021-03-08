В Італії затримали підозрюваного в причетності до теракту в Парижі

Контекст

У повідомленні йдеться про те, що підозрюваний, як вважають, передав підроблені документи терористам, які атакували в листопаді 2015 року в Парижі концертний зал “Батаклан” та ресторан неподалік стадіону “Стад де Франс”. Внаслідок нападу загинули 130 осіб, близько 350 людей були поранені.

Деталі

Італійська газета La Repubblica назвала ім’я підозрюваного — Атмане Туамі. Слідчі вважають, що він разом з двома братами був членом осередку “Ісламської держави”, який діяв у Бельгії та Франції. За даними італійських ЗМІ, Туамі вже перебуває у в’язниці в Барі, куди він потрапив за володіння фальшивими документами.