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В Италии затонула туристическая лодка: двое погибших и двое пропавших без вести

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту затонула на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона, сообщает ВВС, пишет УНН.

Цитата 

"Лодка, которую арендовали туристы, имела длину 16 метров. Очень серьезный инцидент произошел из-за плохой погоды", - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Детали 

На судне были 25 человек, которые праздновали день рождения. 

Причиной трагедии стал сильный ветер. Пассажиры борта оказались в воде, но  большинству удалось самостоятельно доплыть до берега, еще нескольких человек спасли другие лодки.

Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли и еще двое считаются пропавшими без вести. Как отмечает спасательная служба Италии, поиски продолжаются, к работам привлечены вертолеты и санитарная авиация.

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