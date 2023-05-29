В Италии затонула туристическая лодка: двое погибших и двое пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту затонула на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона, сообщает ВВС, пишет УНН.
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"Лодка, которую арендовали туристы, имела длину 16 метров. Очень серьезный инцидент произошел из-за плохой погоды", - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.
Детали
На судне были 25 человек, которые праздновали день рождения.
Причиной трагедии стал сильный ветер. Пассажиры борта оказались в воде, но большинству удалось самостоятельно доплыть до берега, еще нескольких человек спасли другие лодки.
Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли и еще двое считаются пропавшими без вести. Как отмечает спасательная служба Италии, поиски продолжаются, к работам привлечены вертолеты и санитарная авиация.