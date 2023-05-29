В Италии затонула туристическая лодка: двое погибших и двое пропавших без вести

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"Лодка, которую арендовали туристы, имела длину 16 метров. Очень серьезный инцидент произошел из-за плохой погоды", - заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Детали

На судне были 25 человек, которые праздновали день рождения.

Причиной трагедии стал сильный ветер. Пассажиры борта оказались в воде, но большинству удалось самостоятельно доплыть до берега, еще нескольких человек спасли другие лодки.

Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли и еще двое считаются пропавшими без вести. Как отмечает спасательная служба Италии, поиски продолжаются, к работам привлечены вертолеты и санитарная авиация.