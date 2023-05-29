В Італії затонув туристичний човен: двоє загиблих і двоє зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Туристичний човен з більш як 20 пасажирами на борту затонув на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона, повідомляє ВВС, пише УНН.
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"Човен, який орендували туристи, мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду", - заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.
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На судні були 25 людей, які святкували день народження.
Причиною трагедії став сильний вітер. Пасажири борту опинилися у воді, але більшості вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.
Повідомляється, що щонайменше двоє людей загинуло та ще двоє вважаються зниклими безвісти. Як зазначає рятувальна служба Італії, пошуки продовжуються, до робіт залучені гелікоптери та санітарна авіація.