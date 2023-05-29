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В Італії затонув туристичний човен: двоє загиблих і двоє зниклих безвісти

В Італії затонув туристичний човен: двоє загиблих і двоє зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 689086 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Туристичний човен з більш як 20 пасажирами на борту затонув на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона, повідомляє ВВС, пише УНН.

Цитата 

"Човен, який орендували туристи, мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду", - заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Деталі 

На судні були 25 людей, які святкували день народження. 

Причиною трагедії став сильний вітер. Пасажири борту опинилися у воді, але  більшості вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.

Повідомляється, що щонайменше двоє людей загинуло та ще двоє вважаються зниклими безвісти. Як зазначає рятувальна служба Італії, пошуки продовжуються, до робіт залучені гелікоптери та санітарна авіація.

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